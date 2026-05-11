Gold Price Crash: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಪಾತಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು!
Gold Price Crash: ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ದೇಶದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತ
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು.
ಚಿನ್ನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19.5% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು 1970 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.31 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
1980-1982ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಸಿತ
ಚಿನ್ನದ ಇತಿಹಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ 1980 ಮತ್ತು 1982 ರ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಜನವರಿ 1980 ರಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಗಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 850 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 1982 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 58% ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇ ಈ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
1983ರ ಆಘಾತ
1983 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.6% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
2013ರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಶ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎದುರಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 13 ರಿಂದ 15% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಸೈಪ್ರಸ್ ತನ್ನ ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು.
2008ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
2008ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 2008 ರಿಂದ 2009 ರ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 29.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
