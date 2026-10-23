ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಂಬ ವಧು, ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಉದಾವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವನ ಮನೆ ತಲುಪಲು ಮದುವೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 18 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಧು 18 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ! ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಎಂ ಧಾಮಿಗೆ ಭಾವುಕ ಮನವಿ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮಾವನ ಮನೆ ತಲುಪಿದ ವಧುವಿನ ಘಟನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ವಧು ಶರ್ಮಿಳಾ, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ವಧುವಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಕರಾತಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬುಲ್ಹಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಉದಾವಾ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ವಧು ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾವನ ಮನೆ ಹೊರಟರು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಂಡಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದಾವಾ ಗ್ರಾಮ ತಲುಪಲು ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಮದುವೆಯ ಭಾರವಾದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಏರುಪೇರು ಪರ್ವತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾದವು.
ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ತಪ್ಪಬಾರದೆಂದು ಓಡಿದ ವಧು
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ
ಮಾವನ ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಗಿದುಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದಣಿವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಓಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉದಾವಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು; ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಧುಗಳು, ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮನವಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ವಧುವಿನ ಮನವಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಂದನೆ
ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಉದಾವಾ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧಾಮಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಪರ್ವತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯ ದಿನದ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೈನಂದಿನ ಓಡಾಟ, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಮನವಿ, ದೂರದ ಪರ್ವತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.