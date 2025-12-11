ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 'ಚಯಾಪಚಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ (AIIMS) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ:
ಡಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು 35 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಏಮ್ಸ್ನ ವೈದ್ಯರು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಬೊಜ್ಜು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ರೋಗವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇರಬೇಕು, HbA1C ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7.5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು 100 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಚಯಾಪಚಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನ
ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಚಯಾಪಚಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (Metabolic Surgery) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳವೆಯಂತಹ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಡ್ಯುವೋಡೆನಮ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಕರುಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.