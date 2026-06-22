ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2024ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವೊಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್, ಡಮ್ಮಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 30 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ NEET UG 2026 ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಿತೂರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಡಮ್ಮಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಆರೋಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 18 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ₹30 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ! ಬಿಹಾರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡಿಜಿ ಸುಧಾಂಶು ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಲಖಿಸರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಡಮ್ಮಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ NEET UG ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬಂಧನ
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಜಾಲದ ಆರೋಪಿ ಸೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಜ್ ಡಮ್ಮಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಲದೊಳಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಹದಿನೆಂಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪರಿಹಾರಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ
ಈ ಜಾಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 30 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಮ್ಸಾಸ್ ಪವಾಪುರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿಶಂಕರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಸಾಲ್ವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪವಾಪುರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜಾ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಅವಧೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ, ಲಖಿಸರಾಯ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಸನ್ಪುರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಖಿಸರೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಲವು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಜ್ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲದ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತ್ ರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವು, ಇದು ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಸಿಎಚ್ನ ಮಾಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅವರು ಪಟ್ನಾದ ಪಿಎಂಸಿಎಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕಾರರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೂನಂ ಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಏಮ್ಸ್ ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಸೌರಭ್ ಎಸ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಫಿಯಾ ಪರಿಹಾರಕರಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಂಬಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.