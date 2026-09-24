ಕೇರಳದ ನೆಂದಕರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ 55 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗ ಮರಳಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ ರೇಷ್ಮಾ, ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
55 ದಿನಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ!
ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಂದಕರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಭರವಸೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 55 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಗ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ತಾಯಿ ರೇಷ್ಮಾ, ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ತಂದೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಮಗನ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದ ತಾಯಿ
ಗೌತಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತಾಯಿ ರೇಷ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನವಿಯ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದರೂ 55 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮಗ ಮರಳಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನನ್ನು ಮೃತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾಯಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕುಟುಂಬದ ನೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ
ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಮಗ ಮರಳಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮರದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಗನ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ
ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳ ಬಳಿಕ ಮರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಗನ ಮೃತದೇಹವನ್ನೇ ನೋಡಲಾಗದ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. 55 ದಿನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ, ಗೌತಮ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.