ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ₹55ಗೆ ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಯೋಜನೆ? ಯಾವ ಅಪ್ಲೀಕೇಶನ್? ಅದರ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮನರಂಜನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ₹55ಗೆ ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಯೋಜನೆ? ಯಾವ ಅಪ್ಲೀಕೇಶನ್? ಅದರ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವ ಅಪ್ಲೀಕೇಶನ್?
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮನರಂಜನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಿಯೋಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಮನರಂಜನೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸುದ್ದಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನೇನಿದೆ ಆಫರ್?
ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಪ್ಲಸ್ HD, ಕಲರ್ಸ್ HD, ಸೋನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ HD, ಸೋನಿ SAB HD, ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ETV ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಾರಕರ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ₹55 ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕ್!
ಇದು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇವೆ ಬಳಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಯೋ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಜಿಯೋಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ಜಿಯೋದ ಹೊಸ ₹55 ಜಿಯೋಟಿವಿ ಪ್ರೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.