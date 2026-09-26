Tai Chi Walking : ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ತಿಳಿಯೋಣ.
ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಿಧಾನ, ನಿರಂತರ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬಲ
ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದ, ಕಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲುಗಳ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನಿಧಾನವಾದ ತೂಕದಿಂದ ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗಮನದಿಂದ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೇ?
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೂಕವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ಈ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು.
ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಬೇಕು?
ದಿ ತೈ ಚಿ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೈ ಚಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೈ ಚಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.