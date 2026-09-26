ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ, ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯಂತಹ 6 ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ 6 ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಧ್ಯಾನ, ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ಲಸಿಕೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಲಸಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (cervical cancer) ತಡೆಯಲು ಎಚ್ಪಿವಿ (HPV) ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (liver cancer) ತಡೆಯಲು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ದೆಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ರೆಡ್ ಮೀಟ್ (red meat) ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಾಯಾಮ (ವೇಗದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್) ಅಥವಾ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.