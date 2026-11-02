Eating Cold Curd: ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು? ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರತ, ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಫ್ರಿಜ್ ನಿಂದ ಮೊಸರು ತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣ ತಿಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ.
ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಸರು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ರೈತ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ಮೊಸರು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಶೀತದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿ.
ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು?
- ಗಂಟಲು ಕೆರತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿಂದ ನಂತರ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನುಭವ, ಕೆರತ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮೆಲ್ ಸವೆತ, ಒಸಡುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊಸರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರಾಮವಾಗಬಹುದು.
3. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟಲು ಕೆರತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ?
ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ . ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ.ನಿಮಗೆ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.