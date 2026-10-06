ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ನಗುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಜುಗರಪಡದೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ. ಮನೆ ಮದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಬಂದಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸೀನುವಾಗ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಬಾಗುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇದು ಪದೇಪದೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಜುಗರದಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಗು, ಬಾಗುವುದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಭಾರ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾರ ಎತ್ತುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಅಸಂಯಮ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನರ್ಹ.
ಏನಿದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್?(stress incontinence?
ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೀನುವಾಗ, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ನಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದದ್ದನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಹನಿ ಮೂತ್ರದ ಹಠಾತ್ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸೀನುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೂತ್ರ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೀನುವಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಜೋರಾಗಿ ನಗುವಾಗ, ಬಾಗುವಾಗ, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಸ್ನಾಯುಗಳು ಏಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ?
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋ ನಿ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು(Pelvic floor muscles) ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು.
ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ವಯಸ್ಸಾದೆಂತೆಲ್ಲ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗಾಯ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಸಹ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಓಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುವಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೇ?
ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಸೀನುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಹೇಳಬಹುದು.. ನಿಮಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಇವೆಯೇ?
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಇವನ್ನು ಕೆಗೆಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಯೋ ನಿ ಪೆಸ್ಸರಿ ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಋತುಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ಸೀನುವಾಗ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ನಗುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸೀನುವಿಕೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದು ನಾಚಿಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಪಡದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.