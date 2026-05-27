ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಭೇದಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇದಿಯಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬವೆಲ್ ಡಿಸೀಸ್ (IBD) ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರ ಭೇದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ (Cureus) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10-15% ಜನರು ಐಬಿಎಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಭೇದಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಶಾರದಾಕೇರ್-ಹೆಲ್ತ್ಸಿಟಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, "ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಭೇದಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಭೇದಿಯಾಗಲು ಐಬಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಬಿಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಆಗಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇದರ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭೇದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಬಿಎಸ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬವೆಲ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲುಟೆನ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಭೇದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭೇದಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜ್ವರ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.