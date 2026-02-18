ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಮುತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಹರ್ಪಿಸ್ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮುತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.18): ಇದು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮುತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತರು ನೀಡಿದ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಹರಡಿದ ವೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೊಂದ ತಾಯಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸೈಮನ್ ಅವರು ಇತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮಗನ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ದುರಂತ
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವ ದೂರದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಮಗ ಜುವಾನ್ಗೆ ಕೇವಲ 16 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಯೊಳಗೆ ಏನೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
"ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವಿನ ಸಂವೇದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಎಂಎಂ (4mm) ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಮಿಚೆಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಧತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು 'ಹರ್ಪಿಸ್ ವೈರಸ್'
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಜುವಾನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 'ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್' (Herpes Simplex Virus) ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವೈರಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರ್ಪಿಸ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿದ್ದ (Cold sore) ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಮುತ್ತು ನೀಡಿದಾಗ, ಮಗು ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆದುಳು ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಗು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ
ಸದ್ಯ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಆತನ ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ 'ನರ ವರ್ಗಾವಣೆ' (Nerve transfer surgery) ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಕುಟುಂಬ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಸಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬವು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು (Fundraiser) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
"ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಎಂದೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ - ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಿಚೆಲ್ ಇತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.