ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ನಾಪತ್ತೆ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Feb 17 2026
ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ?

ಹೌದು, ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿದೆ.

ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಿ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾರಿನ್‌ಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾರಣವೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಥಂಪಾದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಿ

ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಥಂಪಾದಲ್ಲಿ ನಿವಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಡೌಟ್‌?

ಫ್ಲಾರಿಡಾ ಹೊರತಾಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವೆಕೇಷನ್‌ ಫೋಟೋಗಳೂ ಇಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವೆಕೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಡಿಲೀಟ್‌

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಫ್ಲಾರಿಡಾಗೆ ಆಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

