Sleeping With Your Phone : ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ?
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂದು ಜನರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಫೋನ್ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಚ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಳಿಯೇ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತ?
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ?
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (NHLBI) ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (Cortisol) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹವು ಮೆಲಟೋನಿನ್ (Melatonin) ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಇ-ರೀಡರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು (Blue Light) ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರುವ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಡ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಬೇಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ದುಃಖ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಠ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
- ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು, ನೀವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹವು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ದಣಿವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯೋಚಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.