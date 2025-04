40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ 4 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

Read Full Article

Why skin color start changing after 40 plus age: ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗಲಿ ಗಂಡಸರಿಗಾಗಲಿ ಸ್ಕಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಚರ್ಮ ಸಡಿಲ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಇದು ಕೊಲಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್​ನಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕೊಲಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು

ಚರ್ಮ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋಕೆ ಕೊಲಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. 40 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಲಾಜನ್ ಜೊತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯೆಟ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಡಯೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುರುಷರೇ ಅತೀ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ! ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗಬಹುದು ನೋಡಿ

ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ

40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಮೇಲೆನೂ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹುಷಾರ್ ಕಣ್ರಪ್ಪ!

ಮೆಲನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು

ಮೆಲನಿನ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಇದು ಸ್ಕಿನ್​ಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮೆಲನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗೋಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Latest Videos