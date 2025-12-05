ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಸರು ಕೊಡಬಹುದಾ? ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತುಂಬಾ ಪೋಷಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಕೊಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕೊಡಬಾರದು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಪೋಷಕರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಸರು ಕೊಡೋಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಸರು ಕೊಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೊಸರು
ಮೊಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಸರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ಕೊಡದೆ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರು ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಸರು ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಮಕ್ಕಳು ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜ್ವರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲಘು ಆಹಾರ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿನೀರು, ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್, ಬೇಳೆ, ಕಿಚಡಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ.
