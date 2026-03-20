ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಲಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವಂತೆ. ದಿನವಿಡೀ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಮಲಗೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋದು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.

ದಿನದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಸಾಧನೆ, ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.

ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹೀಗಿರಲಿ: ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಲಗೋಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದು ಕೂಡಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸಿ, ಆಳವಾದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ: ಹಾಗೆಯೇ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಡೆದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ.

ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯ

ಇನ್ನು, ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಡಿಯಾರ (body clock) ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ದಿನವಿಡೀ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು. ಕೋಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲೆ, ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೆಫೀನ್, ಹೆವಿ ಫುಡ್, ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು.