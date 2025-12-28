Lung Cancer Blood Test: ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (UHNM), ಕೀಲೆ ಮತ್ತು ಲೌಬರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನವೀನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಯ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (UHNM), ಕೀಲೆ ಮತ್ತು ಲೌಬರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನವೀನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರಳಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರಳಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶವನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
AI ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಖರತೆ
ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳ 1,814 ಜನರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. LungCanSeek ಎಂಬ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಾದ LUAD, LUSC ಮತ್ತು SCLC ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಂಡವು ಎರಡು-ಹಂತದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಂದಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, LungCanSeek ಬಳಸಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಡೋಸ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ (LDCT) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
"ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಧಾರಿತ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶವನ್ನು ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಸೆಪ್ ಸುಲೆ ಸುಸೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.