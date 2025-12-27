ಈ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
Breast Cancer Myths: ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣದ್ದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜವೇ? ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ನೋವಾಸ್ ಅವರ ಲೇಖನವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ಜನರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 500 ಜನರು ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 1000 ಜನರು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾರಣ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕ ತೂಕ
1991ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವದಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕ ತೂಕ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ವದಂತಿಯು ಒಳಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.
ವದಂತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುರಾಣ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರರಹಿತ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವದಂತಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದುಗ್ಧರಸ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಇವೆ. ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೇಸಿಯರ್ ಧರಿಸುವುದು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
