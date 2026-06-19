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- Samantha Shocking Story: ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ: "ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ'...!
Samantha Shocking Story: ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ: "ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ'...!
"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ (Trigger) ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ (Gut) ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಮಿಲಿಯನ್ ಹೃದಯಗಳ ರಾಣಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಂತಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಸಮಂತಾ ಖಡಕ್ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ?
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaram) ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮಯೋಸಿಟಿಸ್' (Myositis) ಎಂಬ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭೀಕರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ!
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಸಮಂತಾ ಪಾಲಿಗೆ ನರಕಸದೃಶವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ (Trigger) ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ (Gut) ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಸಪ್ಪೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಕಥೆ!
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು 'ಜೆಲಾಟೊ' (Gelato). ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯಿದೆ. ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಸಮಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಂಶವಿಲ್ಲದ 'ಜೆಲಾಟೊ' ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ತಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಜೆಲಾಟೊ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಸಮಂತಾ
2022 ರಲ್ಲಿ 'ಯಶೋದಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಸಮಂತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 19 (19-6-2026) ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ. ಈ ನಟಿಯ ಛಲ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
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