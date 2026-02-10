Head Lice Death: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅವಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಸಹ ಮಾಡಿದಳು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು.
ಒಡಿಶಾದ ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವರದಿಯಾದ ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇಳಲು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯು 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಲಂಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂಪಗಡ ಸಾಹಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಹು ತೀವ್ರ ಹೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೇನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸತ್ತಳೇ?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ತಾಯಿ ಹೇನುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಹುಡುಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಅವಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಸಹ ಮಾಡಿದಳು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನಳಾದಳು.
ತಲೆ ಹೇನುಗಳು ಸಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ?
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೇನುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೀವಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹೇನುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇನಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಹೇನಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ. ತಲೆ ಹೇನುಗಳು ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 56 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು NIH ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಸಹ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಲಘೂಷ್ಣತೆಯ ಅಪಾಯ
ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಲಘೂಷ್ಣತೆಗೆ, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದುರ್ಬಲ ವಯಸ್ಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.