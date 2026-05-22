ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಗಸಗಸ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮದ್ದು: ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ!

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ (Oral Hygiene) ಬಗ್ಗೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾವಿಟಿ (ಕುಳಿ) ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹಲ್ಲು ಕುಳಿತು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.

ಹಲ್ಲು ನೋವು ಒಮ್ಮೆ ಶುರುವಾಯಿತೆಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಹಾಳುಗೆಡವುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಲ್ಲವು.

Related Articles

Related image1
Shocking: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ.. ಬಾಯಿರುಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ 'ಡಮಾರ್' ಆಗಬಹುದು!
Related image2
Secret: ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು.. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿರೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ಲವಂಗ!

ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲವಂಗದಲ್ಲಿ 'ಯೂಜೆನಾಲ್' (Eugenol) ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಇದು ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ನೋವಿರುವ ಹಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನೋವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೋವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:

ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಗಸಗಸ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಲಿಸಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ನೋವಿರುವ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೋವು ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮೊದಲ ಮದ್ದು:

ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನೋವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಜಾಣತನ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ

ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಆಯಿಲ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ (Oil Pulling): ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಉಗುಳುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್: ಹಲ್ಲು ನೋವಿನಿಂದ ಗಲ್ಲ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಊತ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್: ಹಲ್ಲುಗಳ ಎನಾಮೆಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ನೆನಪಿರಲಿ - ಇವು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು!

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದ ನೆರವಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿಹಿ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಂದೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!