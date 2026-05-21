ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವೇ? ಎಚ್ಚರ! ಈ 5 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಮಧುರ ವಿಷ!
ಬೇಸಿಗೆಯ ರಣಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈ ಸುಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಂಗಡಿಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳನ್ನು (Ice Cream) ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಎಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಮೋಷನ್. ಆದರೆ, ಈ ಸಿಹಿಯಾದ 'ತಂಪು' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಸುಖ ಮುಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ 'ಅಪಾಯ'ವೇನು?
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕೇವಲ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ (Sugar), ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ (Fat) ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು (Preservatives) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತೀರಿ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವಾಗ, ಇನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಡ?
ಯಾರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು?
ಮಧುಮೇಹ (Diabetes): ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (Fatty Liver): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ (Liver) ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಗಿರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ (Lactose Intolerance): ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಭೇದಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳೇನು?
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೃತಕ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು (Yogurt), ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಾಹ ತಣಿಸಲು ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗಿಂತ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.