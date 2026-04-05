ಒಂದು ಮುತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಮಿದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದೇ? ಹೌದು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ
ಒಂದು ಸರಳ ಮುತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಮಿದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದು ಸಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. "ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರುಪದ್ರವಿ ವೈರಸ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಕಾಯಿಲೆ? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ನೋಡೋಣ.
ಈ 'ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲೆ' ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?
ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ 'ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮಾನೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್-ಬಾರ್ ವೈರಸ್ (EBV) ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಲಾಲಾರಸದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಚುಂಬನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಂದೇ ಲೋಟದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡಬಹುದು.
ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19,000 ಜನರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊನೊ ಅಥವಾ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ (MS) ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊಂದಿರದವರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ (MS) ಎಂದರೇನು?
MS ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ನರಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕೇತಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ನಷ್ಟ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾಗೃತಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನ. ನೀವು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
- ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ.
- ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ.
- ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಭಾವನೆ.
- ಹಠಾತ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್-ಬಾರ್ ವೈರಸ್ (EBV) ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿದುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.