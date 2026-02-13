ತುಟಿಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಯವರೆಗಿನ ಕಿಸ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ?
ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಕಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಮೇಲಿನ ಮುತ್ತು. ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ಈ ಕಿಸ್, ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿನ ಕಿಸ್ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಗೌರವದಿಂದ ಯಾರದಾದರೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರವ ಸೂಚಕ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಭಾಗ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗು ತಾಗಿಸುವ ಎಸ್ಕಿಮೋ ಕಿಸ್, ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆಪ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಿಸ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಕಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಶುಭಾಶಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾಯ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ ಹೇಳಲು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ಹಗುರವಾದ ಕಿಸ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿರಲ್ಲ. ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ನೆಕ್ ಕಿಸ್ ಆಳವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
