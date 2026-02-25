- Home
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಡಲಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತು 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Devearakonda) ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ವಿರೋಶ್' (Virosh) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 'ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಿಸ್' ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ!
200 ಜನರ ಮುಂದೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ!
2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚುಂಬನದ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ನನಗೆ ಕಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು! ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ತಂದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ವೃತ್ತಿಪರ ನಟರಾಗಿ ಕಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.
ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೇ ಇಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಜೋಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ
ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಉದಯಪುರದಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ 'ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್' (ITC Mementos) ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 117 ಖಾಸಗಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಈ ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ 100 ಜನ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು 'ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇವರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹರಿದುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
