ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು AI ಮಾದರಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ.
ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ AI?
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಹೊಸ AI ಮಾದರಿಯೊಂದು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಯ ಒರಟುತನ, ಗಡಸುತನ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು AI ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ
ಈ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು 21,129 ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 63,283 ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 7,319 ಬ್ರಿಟನ್ನ ವಯಸ್ಕರ ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಠ್ಯ ಓದಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ AI ನೀಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಯಿತು.
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆ
ಸಂಶೋಧಕರು 801 ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ HbA1c ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಟ್ಟದ HbA1c ಹೊಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 82% ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೂ, ತಪ್ಪು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ‘ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ’?
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಧ್ವನಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪದ ಜನರಿಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು.
ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆ medRxivನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಿಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ತಜ್ಞರ peer review ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಖಚಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್?
ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಪಾತ್ರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ.