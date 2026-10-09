beauty tips : ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ್ಲೂ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಳಸ್ತಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಸಿಕ್ರೆಟ್. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಭವಿದ್ಯಾ?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ನಾನ
ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಬಾತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೈಗೆ ಉಜ್ಜುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಉಜ್ಜುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಚರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣದ pH ಸುಮಾರು 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯ pH ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4.5ರಿಂದ 5.5ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಪದರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ಉರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?
ಕೆಲವರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಚರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಂತಹ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಅಂಕುರ್ ಸರಿನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ AHA. ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದರೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಚರ್ಮ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮೃದುವಾದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯ.