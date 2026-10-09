ರಾಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಸದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆಕಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದ್ದು, ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಶಂಖದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಅಂದವನ್ನು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿವೆ. ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
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