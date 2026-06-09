2007ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆಯು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.9): ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸದ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ 'ಐಫೋನ್' ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2007ರ ನಂತರ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಐಫೋನ್ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎರಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.22 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಪ್ರಸವ ದರ!
'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್' (NBER) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸವ ದರವು (General Fertility Rate) 1980 ರಿಂದ 2007 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 1,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 65 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2007ರ ನಂತರ ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ದರವು ಕೇವಲ 54 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಳೆಯುವುದು ಕೊಂಚ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ 2008ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2007 ಮತ್ತು 2011ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಕೇವಲ 'AT&T' ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.
ಐಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ!
ಜೂನ್ 2007 ರ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2011 ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಕೇವಲ AT&T ಮೂಲಕವೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ, ಆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಂಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆಯು ಅಲ್ಲಿನ AT&T ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣ AT&T ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಕೌತುಕದ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಡೆ 15 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 4.5 ರಿಂದ 8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 20 ರಿಂದ 24 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 3.2 ರಿಂದ 6.6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, 2007-2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಸವ ದರದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಿಂದ 52 ರಷ್ಟು ಐಫೋನ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಯೋಮಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, 2007 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ, 15-19 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 20-24 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.47 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ 30-34 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, 35-39 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, AT&T ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕೌಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರ (Teen) ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.13.8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಭಾಗಶಃ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಶೇ.18.9 ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಶೇ.26 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮರೆಸಿದೆಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್?
ಐಫೋನ್ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ಯುವಜನರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ (Sexual Activity) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳ (Pornography) ವೀಕ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ‘P*or*n’ (ಪೋ*ರ್ನ್) ಎಂಬ ಪದದ ಹುಡುಕಾಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2000 ಮತ್ತು 2018 ರ ನಡುವೆ 25 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ರೇಟೆಡ್ (X-rated) ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತದ (Abortion) ಕುರಿತಾದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್!
ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ 128 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಪ್ರಸವ ದರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗರ್ಭಪಾತದ ಕಾನೂನುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕಾಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶಾಕ್' (Common Global Technology Shock) ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್, ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ, ಚಿಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜನರ ಕೈ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೂ 4G ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಡೆ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಮಯ 2003 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 68 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಕೇವಲ 38 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ (ಶೇ.44 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ) ಇಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜನರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ದಿನಕ್ಕೆ 22 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 96 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ (ಶೇ.336 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ) ತಲುಪಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಕಟ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ದರವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಕೆನಡಾ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೇವಲ 1.25 ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಪಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ (1.30 ರ ಮಿತಿ).
ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾದ ಚೀನಾ ತನ್ನ 'ಒಂದು ಮಗು ನೀತಿ'ಯನ್ನು (One-child policy) 2016 ರಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.