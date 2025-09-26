ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾನ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನನದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನನ ದಿನಾಂಕ, ಜನನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ವಿವರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನನವಾದ ನಂತರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- sevasindhu.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- 'Department and Services' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 'Planning, Programme Monitoring and Statistics Department' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- 'Birth Certificate' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'Apply Online' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು, ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಹೆಸರು) ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
ಇನ್ನು ನೀವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿಯೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ:
-ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಚೇರಿ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
-ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ವಿಳಂಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ:
-ಜನನವಾದ 21 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
-21 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
-ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1969ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ:
ಇ-ಜನ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್: ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇ-ಜನ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯತೆ: ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
