ತಾಜಾ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಂ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಾಟಲಿಗಳಿವೆಯೇ? ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರಂತೆ "ತಾಜಾ ಉಸಿರು" ಮತ್ತು "ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಹಲ್ಲು" ಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಮೌತ್ವಾಷ್ (Mouth Wash) ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ! ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಭರವಸೆಯ ನಡುವೆ, ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಅವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮಜವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಓದಿ...
‘ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್’ಗಾಗಿ ಮೌತ್ವಾಷ್ ಸಾಕು!
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಜುಗರ ತರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌತ್ವಾಷ್ ಒಂದು ‘ಲೈಫ್ ಸೇವರ್’ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಮೌತ್ವಾಷ್ಗಳು ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಸಡಿನ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೌತ್ವಾಷ್ಗಳು ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಹುಳುಕಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ!
ಹಾಗೆಂದು ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಾಯಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ‘ರಾಮಬಾಣ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ:
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಹುತೇಕ ಮೌತ್ವಾಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗುವಂತೆ (Dry Mouth) ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಸಡು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಹಿತ ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ: ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಹುಳುಕು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ಮೌತ್ವಾಷ್ ಕೇವಲ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ: ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಿತ್ಯದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೌತ್ವಾಷ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ‘ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ’ ಮಾತ್ರ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಮೌತ್ವಾಷ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಾಟಲಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ "ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸ್ಮೈಲ್" ಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ!