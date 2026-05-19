- Home
- Life
- Health
- Summer Health: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಟಿಪ್ಸ್!
Summer Health: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಟಿಪ್ಸ್!
ಬಿಸಿಲು 40°C ದಾಟಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. 'ಈ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೇನೇ ಚೈತನ್ಯ' ಅನ್ನೋರ ಪೈಕಿ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ 6 ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ (Caffeine) ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸುಸ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
'ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ನಿಯಮ!
ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಫೀನ್, ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 'ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ನಿಯಮವು ದೇಹದ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!
ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಎದೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು (Acidity) ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕುಡಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಐಸ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯ!
ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವರು 'ಐಸ್ ಟೀ' (Ice Tea), 'ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ' (Cold Coffee) ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಾರೆ. 'ಇದು ತಂಪಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸದೆ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಟೀಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ!
ಈ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹಾಲಿನ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬದಲು ಲೆಮನ್ ಟೀ (Lemon Tea), ಪುದೀನಾ ಟೀ (Mint Tea) ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ (Green Tea) ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣಿಗೆ (Ulcer) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದು, ನಂತರ ಟೀ ಸೇವಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.