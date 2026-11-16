ರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ (Aspergillus niger) ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದು , ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಡುಗೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದು ಪರಿಣಾಮ, ಈ ತಪ್ಪು ಬೇಡ!
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಪಲಾವ್, ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ಇಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ (Aspergillus niger) ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೊರಗಿನ ಒಣ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?
ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸೀನುವುದು, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವವರು ಕೂಡ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಇರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಳಗಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಸೆಯಿರಿ.
ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿರುವ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡದೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಮುಚ್ಚಿದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.