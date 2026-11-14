- Home
- Entertainment
- News
- 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ.. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ದಿಲ್ ರಾಜು!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ.. ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ದಿಲ್ ರಾಜು!
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿತರಕರಾಗಿ ತಮಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ನಷ್ಟದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಲ್ ರಾಜು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ: ದಿಲ್ ರಾಜು ಮಾತಿನ ಮರ್ಮವೇನು?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸೋತರೂ ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ; ನಷ್ಟದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ದಿಲ್ ರಾಜು ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ವಿತರಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಲಾಭವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮತ್ತು ‘ಸೀನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಜಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ದಿಲ್ ರಾಜು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿತರಕರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿತರಕರಾಗಿ ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪಾಲು ದೊರೆತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಷ್ಟದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಲ್ ರಾಜು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಲ್ ರಾಜು ಕಿಡಿ!
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಿಂದ ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಕೆಲವರು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೀನ್’ ಚಿತ್ರವೂ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಹಂತ ತಲುಪಿ ಲಾಭದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸೋಲಿನಿಂದ ದಿಲ್ ರಾಜುಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ವಿತರಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.