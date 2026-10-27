“ನನಗೆ ಆ ಯಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಧನ್ವೀರ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಧನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ?
“ಆ ಯಮ್ಮ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ” – ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್!?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಧನ್ವೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಖಾರವಾದ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಿಯೋದ ಅಧಿಕೃತತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
“ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆಯ ಜೀತದ ಆಳೂ ನಾನಲ್ಲ” ಹಾಗೂ “ನನಗೆ ಆ ಯಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ತಂದು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಧನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ?
ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಧನ್ವೀರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನವಿತ್ತು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಧನ್ವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಧನ್ವೀರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಧನ್ವೀರ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೇಲು ನಾಯ್ಕರ್ ಆರೋಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ವೀರ್ ಹಲವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಪಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ, ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿಯು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
“ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆಯ ಜೀತದ ಆಳೂ ನಾನಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, “ನನಗೆ ಆ ಯಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ? ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತೇ? ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ
ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋದ ಮೂಲ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕವೇ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆಯ್ದ ಘಟನೆಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ 'ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹೊಗೆ ಆಡಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿವಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಬೇಕಿದೆ.