ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸವಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ‘ಕಹಿ’ಯಾದ ಕೋಕೋ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ‘ಸಿಹಿ’ ಹೆಚ್ಚು!.. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Chocolate Tips: ಆರೋಗ್ಯದ 'ಸಿಹಿ' ಗುಟ್ಟು: ದಿನಕ್ಕೆಷ್ಟು ಚಾಕಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು?
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ—ಅದೇನೆಂದರೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆದರೆ, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಚಾಕೊಲೇಟ್ 'ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶತ್ರುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವಿದೆ: ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕೋಕೋ (Cocoa) ಅಂಶವಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಹೃದಯದ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ:
ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು (Flavonoids) ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ರಕ್ತ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
2. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್' ಉತ್ಪಾದಕ:
ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ (Endorphins) ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ (Serotonin) ಎಂಬ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಒಂದು ವರದಾನ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಡುವ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
4. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ:
ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕು. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯುವಿ (UV) ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು? (ಮಿತಿಯೇ ಹಿತ):
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು (ಅಂದಾಜು 30-60 ಗ್ರಾಂ) ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸವಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಕಹಿಯಾದ ಕೋಕೋ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚು!