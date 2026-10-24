ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವ ಪಾನೀಯ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವು ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂಶವು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬಿಗಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಲೋಟ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂಶವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
Banana: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ ಹೊಂದಿ!
ಎಳ್ಳು ತಿಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಾರೆ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೇನು ಲಾಭ ನೋಡಿ!
ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಸರಿಹೋಗುತ್ತೆ!
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೇಡಿ; ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ!