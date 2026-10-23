Kannada

ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ.

health-life Oct 23 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits: Getty
Kannada

ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಗಿ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡಯೆಟರಿ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ.

Image credits: Social media

ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ!

Cardamom Benefits: ಪ್ರತಿದಿನ ಏಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತನ್ನಿ!

Food For Stress: ಟೆನ್ಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ!