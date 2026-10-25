ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಡಿದ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟ್ಯಾಗ್ ತೆರೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಧರಿಸಲು ತವಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಮಿನುಗುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಹೊಸ ಉಡುಪುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧರಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? 'ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ 14 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಡಾ. ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೈ ಸೇರುವವರೆಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಪಾಯ!
ಬಟ್ಟೆಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ತಲುಪುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಲವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಡುಪುಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್ಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (ಫಂಗಸ್) ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಂಟಿ-ಫಂಗಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ತೊಳೆಯದೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗುಲಿ ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್' ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಘಾತ!
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲು ಅಜೋ-ಅನಿಲಿನ್ನಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು (Dyes) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೊಳೆಯುವವರೆಗೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ದೇಹದ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕರಗಿ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್' ಎಂಬ ಚರ್ಮದ ದದ್ದು, ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಗಾಢ ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೋಂಕು, ಗೋದಾಮಿನ ಕಸ!
ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಎಸ್ಜಿಮಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತೊಳೆಯದೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸೋಂಕುಗಳು ನಮಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವಾಗ ಧೂಳಿನ ಹುಳಗಳು, ದಂಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಡವೆ ಹಾಗೂ ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಒಳ ಉಡುಪು, ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ವೇರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು 100% ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿ, ಬಟ್ಟೆಯು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ!
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಒಂದು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕವಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.