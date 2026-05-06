ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್!
ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಬಿಡಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ: ಕಂಕುಳ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ!
ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿನ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ಗಳ (Deodorant) ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪುಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ! ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಸಾಕು, ಈ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ:
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ದಿನವಿಡೀ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇವಲ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚರ್ಮದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರಾಮಬಾಣ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತುರಿದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಕಂಕುಳನ್ನು ಬಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ:
ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪಿಹೆಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸ:
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಬೆವರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆ:
ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ!