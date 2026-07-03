ಚಹಾದ ಜೊತೆ ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸ ಮರೆತು ಬಿಸಿ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ವಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕರ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ತಿಂದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆಮ್ಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಟ್ಯಾನಿನ್' ಮತ್ತು 'ಕೆಫೀನ್' ಅಂಶಗಳು, ಬಜ್ಜಿ-ವಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ದೇಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ, ಎದೆಯುರಿ, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು.
ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ವಿಷಕಾರಿ 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (BP) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ 'ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ'ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಥಟ್ಟನೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ (Pancreas) ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ದೇಹವು 'ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಸಮಯದ ಅಂತರ ಮುಖ್ಯ: ಚಹಾ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 30-45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಗಳು: ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲು, ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆ, ಶೇಂಗಾ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು, ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಹಾ: ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ಬದಲು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ಲೆಮನ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಆಸೆಗಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎಂದಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ, ವಡೆ ತಿಂದರೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಾದರೆ ಚಹಾ-ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನೀವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. 'ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ' ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರುಚಿಗೆ ಮರುಳಾಗದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.