ಭಯ, ಚಳಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟಂತ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಕೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ನಿಮಿರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ "Goosebumps" ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಳಿ, ಭಯ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದ ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ! ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಯ, ಚಳಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥಟ್ಟಂತ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಕೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ನಿಮಿರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ "Goosebumps" ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅನುಭವವಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ! ಚಳಿಯಾದಾಗ ಯಾಕೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು Arrector pili muscle ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಳಿಯ ಅನುಭವವಾದಾಗ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, Sympathetic nervous system ಆ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ: ಕೂದಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ, ನಮಗೆ "ಮೈ ಜುಮ್" ಆದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗೋದು. ಥಟ್ಟಂತ ಭಯವಾದಾಗ, ದೇಹ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮೆದುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ದೇಹವು "Fight or Flight" ಎನ್ನುವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ Adrenaline ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು, ಕೂದಲುಗಳು ನಿಮಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ "ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಜುಮ್ ಅನ್ನುಬಿಡ್ತು!" ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು.
ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ Goosebumps ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು! ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು, ಸಂಗೀತ, ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ (reward) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ "music chills" ಎನ್ನುವ ನವಿರೇಳುವ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಭಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತೀವ್ರವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು.
"Goosebumps" ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು?
ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಕಾರಣವಿದೆ. ಕೂದಲು ನಿಂತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದಾಗ, ಅದು ಹೆಬ್ಬಾತು (goose) ಚರ್ಮದಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ "Goosebumps" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುವುದು, ನವಿರೇಳುವುದು, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಕಾಸವಾದವೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೂದಲು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೂದಲು ನಿಮಿರುವುದು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಕುರುಹಾಗಿ (evolutionary remnant) ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ... ಚಳಿ / ಭಯ / ತೀವ್ರ ಭಾವನೆ-ನರಮಂಡಲದ ಪ್ರಚೋದನೆ-ಚರ್ಮದ ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕೋಚನ -ಕೂದಲು ನಿಮಿರುವುದು-ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು-Goosebumps! ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಥಟ್ಟಂತ ಭಯವಾದಾಗ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂದರೆ, "ಏನಾಯ್ತು?" ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ!