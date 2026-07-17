Sleeping with Earbuds: ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ, ಸಿನಿಮಾ, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವಿದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗೋದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಯರ್ಬಡ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗ್ತೀರಾ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ . ಜೊತೆಗೆ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗೋದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ನೋಡೋಣ.
ಶ್ರವಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಬ್ದ ಒತ್ತಡವು ಶ್ರವಣದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ
ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಹೌದು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಿವಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಸಹ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು
ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಧರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಿಲಿಕೋನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ನಿಂದಲೂ ಕಿವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ.