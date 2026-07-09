Actor Rajesh Sharma: ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಬೇಡ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೀಟ ಅಥವಾ ವಿಷಪೂರಿತ ಜೇಡ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಏನಾಯಿತು?
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 55 ವರ್ಷದ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ದಟ್ಟವಾದ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೀಟ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ವಿಷಪೂರಿತ ಜೇಡ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ, "ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕೀಟ, ಬಹುಶಃ ವಿಷಪೂರಿತ ಕೀಟ ಅಥವಾ ಜೇಡ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು?
ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮರುದಿನ ಅವರನ್ನು ಧಾಕುರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಂಕು ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಹರಡಿದ್ದು, ಬಾಧಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಡಾ. ಅವಿಜಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಈಗಲೇ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ತೊಡಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ (blood clot) ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ."
ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ವಿವರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫೋರಮ್, ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸೇನ್ಜಿತ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಫೌಜಿ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಮತ್ತು 'ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಂ ಪಾರ್ಟ್ 1: ದ ಹಾರ್ಟ್ (ಹೃದಯಂ)' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.