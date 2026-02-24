ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು "ಸ್ವಸ್ಥ ನಾರಿ" ಅಭಿಯಾನದಡಿ 14 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಾರ್ಡಾಸಿಲ್ HPV ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.24): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ "ಸ್ವಸ್ಥ ನಾರಿ" (ಸ್ವಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ) ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಗಾರ್ಡಾಸಿಲ್' (Gardasil) ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Cervical Cancer) ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ: ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಉಚಿತ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ
ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿವೇಲೆಂಟ್ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಚ್ಪಿವಿ ಮಾದರಿ 16 ಮತ್ತು 18 ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಚ್ಪಿವಿ ಮಾದರಿ 6 ಮತ್ತು 11 ರ ವಿರುದ್ಧವೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಸಾಕು: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ವಯೋಮಿತಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೋಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.