ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹೀಗೆ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್‌ ಆಗೋದು!

life Feb 24 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram And AI Image
ತಂಪಾದ ನೀರು ಬಳಸಿ

ತಂಪಾದ ನೀರು ಬಳಸಿ ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಶ್‌ ಬಳಸಿ, ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಬೇಕು

ಕ್ಯಾಪ್‌ ಮರೆಯದಿರಿ

ಬಾಟಲಿ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಯಾಪ್‌ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗಲೀಜು ಇರುವುದು.

ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾ

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಬೇಕಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗಾರ್‌ ಹಾಕಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲ ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಿ, ತೊಳೆಯಿರಿ

ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ

ಬಾಟಲಿ ಒದ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್‌ ಮಾಡಿ.

ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿ

ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಬಾಟಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ

ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಇಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

