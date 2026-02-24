ತಂಪಾದ ನೀರು ಬಳಸಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ, ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಬಾಟಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗಲೀಜು ಇರುವುದು.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗಾರ್ ಹಾಕಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ತೊಳೆಯಿರಿ
ಬಾಟಲಿ ಒದ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ.
ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಬಾಟಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಇಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
