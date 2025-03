ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈಗಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ!

Read Full Article

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ (ಜ್ಞಾನಕಶಕ್ತಿ) ಕೂಡ ಕುಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದುರ್ಬಲ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಇದ್ಯಾ, ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿ!

ದುರ್ಬಲ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು (What are the causes of weak memory)

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಚಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಜಲ್ ಗೇಮ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸುಡೋಕು, ಚೆಸ್, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

Latest Videos