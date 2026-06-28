ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ… ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Longevity Health: ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲು ಕಾರಣ ಏನು?
ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂತರವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ನಂತಹ ಆಳವಾದ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಲು ಕಾರಣಗಳು ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಹಿಳೆಯರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುರುಷರರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.
ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ
ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು (XX) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷರು XY ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೋಷಯುಕ್ತ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು X ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ರೋಗದ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪುರುಷರು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಮಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಕವಲ್ಲದ ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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