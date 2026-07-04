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- Desi Ghee tips in Kannada: ರುಚಿ, ಘಮ, ವಾಸನೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ.. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತಿಡಿ
Desi Ghee tips in Kannada: ರುಚಿ, ಘಮ, ವಾಸನೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ.. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಎತ್ತಿಡಿ
Desi Ghee storage tips: ದೇಸಿ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಘಮ, ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಳೆ ಸಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕರು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ತುಪ್ಪದ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.
ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಘಮ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ
ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ತುಪ್ಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ವಾಸನೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರುಚಿ ಕೆಡಲ್ಲ
ತುಪ್ಪವು ಬೇಗನೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಳಸಲು ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ರುಚಿ ಕೆಡಬಹುದು.
ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ತೇವಾಂಶ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ತುಪ್ಪವು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಾತಾವರಣ ಅಗತ್ಯ
ವಾತಾವರಣ ಅಗತ್ಯ
ತುಪ್ಪವು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗದೆ ಅಥವಾ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಹರಳಾಗದೆ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆನೆಯಂತಹ ಹದವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಗತ್ಯ.
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ
ಧೂಳು, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ತುಪ್ಪದೊಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವುದು
ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ತುಪ್ಪದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಘಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಚಮಚ ಬಳಸುವುದು
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ತುಪ್ಪದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಚಮಚವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಒಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡುವುದು
ಒಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡುವುದು
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಒಲೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಒಲೆಯ ಶಾಖವು ತುಪ್ಪದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಡುವುದು
ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಕಡೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಘಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಕೆ
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ತುಪ್ಪದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಪ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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